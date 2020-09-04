Орловская библиотека имени Пушкина ждет переезда Это учреждение в рамках нацпроекта «Культура» выиграло федеральный грант на создание модельной библиотеки.





Работы по обустройству уже подходят к концу. Вместо привычного абонемента и читального зала, здесь будет информационный киоск с навигацией по библиотеке и легко трансформируемое пространство. В новой библиотеке планируют проводить не только интересные встречи, но и мастер-классы, конкурсы, конференции, литературные гостиные. Благодаря новым техническим возможностям, появиться доступ к мировым ресурсам. Большое внимание уделено и книжным фондам. Они будут размещаться в подвальных помещениях библиотеки, на площади более 300 квадратных метров.



Вместе с обновлением материально технической базы, и пространства, придется перестраиваться и сотрудникам библиотеки. Их ждут совершенно новые формы работы.



Переехать в новое здание планируют уже в сентябре. А официальное открытие намечено на 1 октября. Еще одна модельная библиотека, благодаря нацпроекту «Культура». В начале учебного года откроется так же во Мценске.





Татьяна Тимохина

13:29, 4 сентября 2020 года



