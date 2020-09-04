пятница 4.09.2020 16:42:43 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Орловская библиотека имени Пушкина ждет переезда

Это учреждение в рамках нацпроекта «Культура» выиграло федеральный грант на создание модельной библиотеки.


Работы по обустройству уже подходят к концу. Вместо привычного абонемента и читального зала, здесь будет информационный киоск с навигацией по библиотеке и легко трансформируемое пространство. В новой библиотеке планируют проводить не только интересные встречи, но и мастер-классы, конкурсы, конференции, литературные гостиные. Благодаря новым техническим возможностям, появиться доступ к мировым ресурсам. Большое внимание уделено и книжным фондам. Они будут размещаться в подвальных помещениях библиотеки, на площади более 300 квадратных метров.

Вместе с обновлением материально технической базы, и пространства, придется перестраиваться и сотрудникам библиотеки. Их ждут совершенно новые формы работы.

Переехать в новое здание планируют уже в сентябре. А официальное открытие намечено на 1 октября. Еще одна модельная библиотека, благодаря нацпроекту «Культура». В начале учебного года откроется так же во Мценске.


Татьяна Тимохина
13:29, 4 сентября 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.