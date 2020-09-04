В Орле возникли проблемы с еще не построенным детским садом

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В Орле возникли проблемы с еще не построенным детским садомВозведение яслей идет по улице Планёрной.
Жителям соседних многоквартирных домов мешает шум от техники, не устраивает их и перерытые пешеходные дорожки. Прокладывая сети, подрядчик не позаботился о восстановление перерытых участков.
Детский сад - ясли будет одноэтажным, строят по типовому проекту. Рассчитан на 80 мест. Процесс переноса и подключения сетей затянулся. Ускорится помогла личная встреча всех причастных с депутатским корпусом.
Компромисс между стройкой и неудобствами в итоге был найден. На следующей неделе подрядчик обещал вернуть все к приемлемому виду. Что касается шума от строительной техники, то тут жителям придется потерпеть. Срок окончания строительства июль 2021 года.
Анна Вайсергисер
14:53, 4 сентября 2020 года