Обидчики орловских сирот предстанут перед судом Бывшая чиновница и риелтор присвоили более 4 миллионов рублей.





Деньги предназначались для покупки жилья воспитанникам детских домов. Работница администрации, вступив в сговор со знакомым, помогла ему в заключении контрактов на приобретение квартир, не проведя предварительной оценки качества и выдавая их за благоустроенную жилплощадь.



Оба подозреваемых будут осуждены по статье о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Экс-чиновнице дополнительно инкриминируется злоупотребление властью.



В отношении подозреваемых подан иск на возмещение ущерба. По сообщению пресс-службы региональной прокуратуры обвинение уже утверждено и ждет передачи в суд.





Артём Ежаков

15:00, 4 сентября 2020 года



