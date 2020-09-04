Роспотребнадзор готов рассказать орловцам о гриппе и ОРВИ Задать интересующие вопросы граждане могут по телефонам «горячих линий».





Номер бесплатного единого консультационного центра ведомства: 8-800-555-49-43.



Телефоны регионального подразделения:

- Отдел эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области - 8 (486 2) 42-91-82, 42-37-75, 41-53-11;

- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г.Ливны - 8 (486 77) 7-13-34;

- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г.Мценске - 8 (486 46) 4-15-39;

- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п.Кромы - 8 (486 43) 2-15-98;

- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п.Верховье - 8 (486 76) 2-39-49;

- Консультационный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» - 75-02-76.



Региональный Роспотребнадзор напоминает, что «горячая линия» работает в период с 7 сентября по 12 октября 2020 года. Звонки принимаются с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 17:45 минут (перерыв с 13:00 до 13:45).





Артём Ежаков

15:15, 4 сентября 2020 года



