Орловские спасатели вернули котенка на землю Накануне они сняли четверолапого с дерева.





Жители улицы Льва Толстого оказались встревожены тем, что животное уже несколько дней не может спуститься с дерева и вызвали огнеборцев на помощь. Поскольку в этот момент опасность людям не грозила, пожарные откликнулись на призыв, освободили пленника и передали его жителям дома.



Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжали 39 раз, из них 18 выездов на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и 21 – на различные происшествия.





Артём Ежаков

15:25, 4 сентября 2020 года



