Орловские заключенные не получили сладкий «сюрприз» Накануне сотрудники ИК-5 пресекли попытку передачи запрещенных вещей.





У осуждённых могли появиться восемь мобильных телефонов, одна «симка», по две карты памяти и USB-кабеля, а также 4 зарядных устройства, один адаптер к ним и трое наушников.



Как сообщает региональное УФСИН, технику пытались пронести в продуктах – шоколаде и сахаре, а также в упаковках конфет и чая.





Артём Ежаков

15:40, 4 сентября 2020 года



