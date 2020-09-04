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Коротко о главном«Вести-Орел» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Ссора, подкрепленная горячительным, привела к трагедии. Жительницу Должанского района будут судить за убийство гражданского мужа
- Социальная стройка со всеми неудобствами. Возведение детского сада стало причиной конфликта. Как найти компромисс между местными жителями и строителями?
- Она может стать объектом федеральных туристических маршрутов. В Орле представили путеводитель по Шатиловской усадьбе.
- Сёлам и деревням выделено 24 млн. рублей на создание условий для занятия спортом.
Вести-Орёл
15:38, 4 сентября 2020 года