Коротко о главном «Вести-Орел» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Ссора, подкрепленная горячительным, привела к трагедии. Жительницу Должанского района будут судить за убийство гражданского мужа



- Социальная стройка со всеми неудобствами. Возведение детского сада стало причиной конфликта. Как найти компромисс между местными жителями и строителями?



- Она может стать объектом федеральных туристических маршрутов. В Орле представили путеводитель по Шатиловской усадьбе.



- Сёлам и деревням выделено 24 млн. рублей на создание условий для занятия спортом.





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Вести-Орёл

15:38, 4 сентября 2020 года



