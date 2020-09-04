Орловский Красный мост остается в «подвешенном» состоянии Надо пересчитать стоимость контракта.





На данный момент поиск подрядчика остановлен. Причина - необоснованная цена работ, обнаруженная по результатам внеплановой проверки. Теперь задача - установить новую цену с учетом сокращения времени исполнения контракта. Его сумма должна быть меньше той, что сложилась из-за проведения электронных торгов, так как сроки начала работ изменились.





Артём Ежаков

16:15, 4 сентября 2020 года



