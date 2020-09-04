Карту жителя Орловской области украсит «стрелка» Этот дизайн выбрали из множества видов региона.





Она скоро станет многофункциональным инструментом, а не просто «кредиткой». Сначала её используют для переводов социальных выплат и в качестве своеобразного «проездного» для льготников. Со временем список нефинансовых операций и сервисов может увеличиться.



Соглашение о сотрудничестве подписано губернатором региона Андреем Клычковым и генеральным директором Акционерного общества «Национальная система платежных карт» Владимиром Комлевым.



Получить такую карту можно в любом банке, став участником проекта.





Артём Ежаков

16:30, 4 сентября 2020 года



