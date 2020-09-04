Проблемы орловских дольщиков – на конторе руководства Помимо уголовного преследования застройщиков, допустивших обман своих клиентов, обсуждались и задачи по восстановлению прав участников долевого строительства.





Бороться с аферистами в интересах дольщиков призваны орловские силовики, однако число возбужденных уголовных дел этой категории все еще меньше самого количества недостроев. В настоящее время в производстве находятся шесть уголовных дел, возбужденных по факту хищения денежных средств.



Прокурор области, инициировавший на днях задержания недобросовестных застройщиков, предложил рассматривать их не как предпринимателей, не выполнивших контракт, а исключительно как мошенников, совершивших хищение в особо крупном размере.



Кроме того, участники совещания обсудили вопросу использования государственного и муниципального имущества, противодействие коррупции в сфере нацпроектов, а также наградили лучших дружинников области за прошлый год.





Иван Суверин

16:35, 4 сентября 2020 года



