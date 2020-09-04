Орел завершает приемку дворов Сегодня нескольким объектам дали «добро».





Речь о дворах на улицах Грузовая, Дмитрия Блынского, Генерала Родина и Трудовых Резервов.



Всего в рамках масштабных работ по ремонтам дворовых территорий приняты 52 объекта из 67. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Скоро инспекции подвергнутся работы на улицах Металлургов, Комсомольской и Наугорском шоссе.



По сообщению пресс-службы городской администрации, продолжают ремонтировать дворы на улицах Металлургов, 54; Московском шоссе, 15, 15а, 17; Васильевской, 136; Циолковского, 10; Черкасской, 79; Полесской, 19; 6-ой Орловской дивизии, 13, 19; Октябрьской, 132а; Максима Горького, 52.



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У администрации Орла есть вопросы к трем городским дорогам





Артём Ежаков

17:21, 4 сентября 2020 года



