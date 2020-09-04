Орловская Росгвардия поймала двух вандалов Накануне ночью они разбили стекло продуктового магазина.





Силовики отреагировали на сигнал тревоги, но на месте никого не нашли. При патрулировании они обратили внимание на подозрительных молодых людей, которые при приближении автомобиля сотрудников ведомства попытались скрыться. Их задержали и передали правоохранителям.



Как оказалось, юноши ранее привлекались к административной ответственности.





Артём Ежаков

17:40, 4 сентября 2020 года



