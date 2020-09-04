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Орловские родители пока не могут лично проверить качество школьного меню

Что ел ребенок на завтрак они могут узнать на сайте учебного учреждения. Двухнедельное меню утверждено и рекомендовано к использованию. Кто еще следит за его качеством?


Новое меню циклично, повторяется каждые две недели. Над ним работали долгое время. Изменился и график посещения столовой. Обедать теперь не могут одновременно больше 50 ребят. Не привлекают к дежурству старшеклассников - накрывают на стол дежурные педагоги. Обязательно в одноразовых халатах и средствах индивидуальной защиты. 
 
Ольга Чистякова, директор школы №10 г. Орла: «Обработка проводится после каждого класса. Необходимо быстро и активно протереть столы и стулья. А обработка посуды всегда она была. Делаем ее специальными средствами».
 
Контроль за качеством питания школьников трехсторонний. В общественный входят педагоги и родители. Последние, к сожалению, временно могут лишь дистанционно узнать подробности о меню. Оно есть на сайтах всех школ. Еще есть административный контроль. Отмечается, что в этом году горячее питание не ударит по городскому бюджету.
 
Татьяна Крымова руководитель департамента образования Орловской области: «С 1 сентября 2020 года все обучающиеся начальной классов получают горячее бесплатное питание за счет бюджетных средств. На эти цели бюджет Орловской области получил от федерального бюджета более 127 миллионов рублей при 5% со финансирование региона».
 
Федеральное софинансирование изменило и стоимость основного питания в школах. Сумма по сравнению с прошлым годом выросла. Для детей, которые получают основной прием пищи она составляет 56,48 копеек для детей, которые получают питание дополнительно 60 рублей»
 
Но главное школьное меню должно соответствовать критериям здоровой пищи. «Горячее блюдо» — это, к примеру, суп или гречневая каша, но никак не разогретый бутерброд. Под бесплатным горячим питанием подразумевается только один прием пищи вне зависимости от того в какую смену учится ребенок.
 
Там, где школы переполнены, еще в течение следующей недели будет идти корректировка расписания походов в столовую.



Анна Вайсергисер
18:36, 4 сентября 2020 года
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