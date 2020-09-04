В Орле серьезно пострадали мотоциклист и его пассажир

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В Орле серьезно пострадали мотоциклист и его пассажирАвария произошла в 15:45 на улице Бурова в районе дома №10.
Как выяснили полицейские, мотоцикл Кавасаки, на котором ехали двое молодых людей, двигался от улицы Космонавтов в сторону Московского шоссе и столкнулся со встречным Фольксвагеном, водитель которого начал левый поворот.
Оба пострадавших доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Иван Суверин
19:20, 4 сентября 2020 года