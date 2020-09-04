В Орле серьезно пострадали мотоциклист и его пассажир

Авария произошла в 15:45 на улице Бурова в районе дома №10.

Как выяснили полицейские, мотоцикл Кавасаки, на котором ехали двое молодых людей, двигался от улицы Космонавтов в сторону Московского шоссе и столкнулся со встречным Фольксвагеном, водитель которого начал левый поворот.

Оба пострадавших доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства произошедшего.