Коротко о главном «Вести-Орел» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Несостоявшееся новоселье. Сегодня в администрации области вновь обсуждали проблемы обманутых дольщиков.

- Как соблюдают санитарные требования в школьных столовых? Мы заглянули в одну из них.

- Конфликт строителей и жителей. Как найти компромисс?

- Новые записки охотника. В Спасском завтра - большой фестиваль.

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Вести-Орёл

21:20, 4 сентября 2020 года



