В Ливнах городская среда станет еще комфортнее

В конце августа федеральная комиссия подвела итоги четвертого всероссийского конкурса, проводимого в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Ливны — в числе победителей.

Общественная территория, на протяжении десятилетий, носящая название «Ливгидромаш» в скором времени значительно преобразится. Новое лицо и новое название «Парк машиностроителей». В этом году к созданию заявки и работы над проектом для участия в конкурсе была привлечена команда архитекторов и федеральных экспертов. Не остались в стороне и жители.

Входная группа будет незначительно доработана, чтобы функционировала как новая. В детской зоне появятся современные игровые элементы. Реставрация ждет и концертную площадку. Здесь обновят скамьи и сцену, а вот бывшую танцевальную площадку перепрофилируют. Планируется установка оборудования для занятий йогой и другими видами спорта. Два павильона, спрятавшихся в глубине парка, будут серьезно модернизированы. Помимо современного фасадного решения изменится и функциональное назначение. Здесь можно будет проводиться выставки, читать книги и играть в шахматы.

Аттракционы останутся на месте и будут радовать ливенцев. Предстоят также масштабные работы по озеленению, устройство беговых и велосипедных дорожек, а также замена покрытия на всех пешеходных маршрутах. По условиям конкурса проект необходимо реализовать в один этап.