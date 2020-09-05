Сегодня – День Малоархангельского района Район отмечает 242 годовщину основания.





В XIX веке село Архангельское переросло в город, правда, с приставкой «Малый». Но историю развития прервала Великая Отечественная война. Более 4-х тысяч малоархангельцев отдали свои жизни за свободу родной земли. Примерно столько же человек сейчас проживает в райцентре. Сегодня Малоархангельск — это аграрный центр нашей области. В этом году район – в лидерах по урожайности зерновых и зернобобовых культур.





Орловское Информбюро

07:26, 5 сентября 2020 года



