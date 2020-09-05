В воскресенье орловцы пройдут по «Тропе героев» Авторы проекта предложили новый формат проведения забегов.





К тому же «Тропа героев» стала частью фестиваля ГТО. Участникам предлагают на выбор: личные, командные, семейные забеги или масс-старт. Участник тренировки получает стартовый номер, хронометраж, а также памятную медаль о прохождении тренировки и сдачи норм ГТО.





Анастасия Дорохова

13:36, 5 сентября 2020 года



