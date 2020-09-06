Орловский театр кукол стал участником Всероссийского фестиваля «Волжские театральные сезоны» Он пройдет в Самаре.





Лучшие постановки покажут творческие коллективы из разных городов страны. 14 спектаклей театров из Костромы, Рязани, Москвы, Самары, Иркутская, Брянска, Санкт-Петербурга и Орла. Наш театр кукол 2 октября представит спектакль по пушкинской «Сказке о рыбаке и рыбке».





Надежда Невматулина

08:41, 6 сентября 2020 года



