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Орловский театр кукол стал участником Всероссийского фестиваля «Волжские театральные сезоны»

Он пройдет в Самаре.


Лучшие постановки покажут творческие коллективы из разных городов страны. 14 спектаклей театров из Костромы, Рязани, Москвы, Самары, Иркутская, Брянска, Санкт-Петербурга и Орла. Наш театр кукол 2 октября представит спектакль по пушкинской «Сказке о рыбаке и рыбке».


Надежда Невматулина
08:41, 6 сентября 2020 года
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