В Орле состоится первая очная ярмарка вакансий

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В Орле состоится первая очная ярмарка вакансийНедистанционные ярмарки вакансий с личным приёмом граждан в июле - августе, после смягчения коронавирусных ограничений, уже проводили центры занятости Болховского, Залегощенского и других районов нашего региона. Теперь подобная ярмарка готовится и в областном центре.
Мероприятие организует центр занятости населения Северного района Орла для АО «Тандер». Ярмарка вакансий пройдёт 10 сентября при соблюдении всех необходимых санитарных норм. Работодателю требуются продавцы продовольственных и непродовольственных товаров, товароведы. Имеются вакансии старших продавцов.
Орловское Информбюро
08:25, 5 сентября 2020 года