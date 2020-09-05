В Орле состоится первая очная ярмарка вакансий Недистанционные ярмарки вакансий с личным приёмом граждан в июле - августе, после смягчения коронавирусных ограничений, уже проводили центры занятости Болховского, Залегощенского и других районов нашего региона. Теперь подобная ярмарка готовится и в областном центре.





Мероприятие организует центр занятости населения Северного района Орла для АО «Тандер». Ярмарка вакансий пройдёт 10 сентября при соблюдении всех необходимых санитарных норм. Работодателю требуются продавцы продовольственных и непродовольственных товаров, товароведы. Имеются вакансии старших продавцов.





Орловское Информбюро

08:25, 5 сентября 2020 года



