Благодарный поклон совести 3 сентября в Орловском государственном университете имени И.С.Тургенева состоялось открытие «Зала Славы», в котором представлено 60 живописных прижизненных портретов ветеранов Великой Отечественной войны, удостоенных высоких наград Родины за ратный подвиг в суровое лихолетье 1941-1945 годах.





В основу проекта «Галерея Славы» легла биография Героя Советского Союза Михаила Ильича Пучкова, инициатива принадлежала Российскому творческому Союзу работников культуры (автор и руководитель проекта Александра Семёнова). Герои Галереи Славы – жители города Орла и каждого района Орловской области, бесстрашные воины, победившие не только жестокого врага, но и саму войну. В торжественной церемонии открытия приняли участие Депутат Государственной Думы РФ Ольга Пилипенко, Благочинный города Орла отец Василий Иванов, заместитель директора Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС Виктор Ливцов, Уполномоченный по правам человека в Орловской области Александр Лабейкин, студенты и сотрудники вузов. «Церковь всегда была со своим народом, бывает так, что люди забывают Бога, но к большому счастью Бог не забывает людей. Героизм наших людей, внутренний стержень духовности позволил победить нашему народу. Глаза Героев на картинах горят, пусть же и наши глаза горят, и мы никогда не забудем их подвига, а Бог нам в этом поможет», - отметил Благочинный города Орла отец Василий Иванов. «Открытие «Зала Славы» - это большое событие для жителей Орловского края, ведь нет ни одной семьи, которую обошла стороной Великая Отечественная война. Мы отдаем дань уважения поколению Победителей, которое своим беспримерным подвигом подарило нам светлое будущее. Большая патриотическая работа ведется в регионе Российским военно-историческим обществом под руководством Павла Александровича Меркулова. Открываются новые памятники, которые вызывают у местных жителей и туристов интерес к истории Орловского края», - отметил в своем выступлении Председатель реготделения Союза пенсионеров России Иван Мосякин.















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Орловское Информбюро

10:55, 5 сентября 2020 года



