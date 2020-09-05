Основные изменения в ЕГЭ на 2021 год В Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки объявили об изменениях в ЕГЭ по истории, русскому языку, литературе, биологии и информатик. Сейчас они проходят общественное и экспертное обсуждение.





Уже сейчас заинтересованные федеральные и региональные органы управления образованием, учителя, педагоги и учащиеся начинают готовиться к сдаче ЕГЭ в 2021 году, централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях – школах, лицеях и гимназиях, форма проведения ГИА (Государственная итоговая аттестация) по образовательным программам среднего общего образования. ЕГЭ–2021 всё так же служит одновременно выпускным экзаменом из школы и вступительным экзаменом в Вузы.

В 2021 году список обязательных экзаменов на ЕГЭ будет, как и прежде, состоять из двух дисциплин: русский язык и математика. Экзаменами по выбору остаются обществознание, физика, биология, история, информатика и ИКТ, химия, литература, иностранный язык и география.

Что появится нового? Так, в ЕГЭ по биологии увеличат время на выполнение заданий – с 210 до 235 минут. В ЕГЭ по литературе будет изменено задание 7 с кратким ответом. Так, в текст с пропуском двух слов потребуется вписать два литературоведческих термина или факта. В ЕГЭ по истории изменят модель задания 25, которое представляет собой историческое сочинение. В следующем году его необходимо будет написать по одному из трёх предложенных в конкретном варианте исторических процессов или по деятельности одной из трёх исторических личностей.



Напомним, что ранее его писали по одному из трёх исторических периодов. В ЕГЭ по русскому языку изменили формулировку заданий 9 и 27, а также уточили критерии оценивания. ЕГЭ по информатике впервые пройдёт в компьютерной форме. В экзамен включат задания на практическое программирование: составление и отладка программы в выбранной участником среде программирования, работа с электронными таблицами и информационный поиск. Треть всех заданий на экзамене будет посвящено как раз практическому программированию.

Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – общественное обсуждение демоверсий и других документов, на основе которых будут составляться реальные задания ЕГЭ, продлится до 1 октября 2020 года.

Ранее в Рособрнадзоре также прокомментировали, что ЕГЭ будет постепенно изменяться – на экзамене появятся задания, которые проверяют умение применять знания в незнакомой, «измененной ситуации». Такие задания уже встречались в этом году на экзамене по химии. Именно поэтому они показались выпускникам слишком сложными. Напомним, что после проведения ЕГЭ по химии в этом году на платформе change.org активно появлялись множественные петиции с требованиями изменить критерии оценивания и снизить проходной балл по ЕГЭ по химии для выпускников этого года.





Орловское Информбюро

17:53, 5 сентября 2020 года



