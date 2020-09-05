Ещё 50 человек с коронавирусом выявили в Орловской области Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации опубликовал данные за 5 сентября.





На сегодня в Орловской области число активых больных составлет 1375 человек. Выздоровело за минувшие сутки - 35. Летальных исходов не зафиксировано.



Таким образом, за всё время наблюдений, в регионе выявлено 7278 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 5793 человека выздоровели. 110 жителей области скончались.



Наибольшее число заболевших в Орле - 3576 человек. В Мценске и Мценском районе - 617. Меньше всего выявленных случаев COVID-19 в Корсаковском районе Орловской области - 21, в Краснозоренском - 22.













Орловское Информбюро

11:30, 5 сентября 2020 года



