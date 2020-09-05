В убийстве орловчанки подозревается внук

Преступление совершено в пятницу в селе Лаврово Орловского района.

4 сентября, в Орловской области, на приусадебном участке, по месту своего жительства, в селе Лаврово обнаружено тело престарелой местной жительницы с признаками насильственной смерти.



По данным следствия, во время уборки картофеля, 30-летний подозреваемый поругался со своей бабушкой и её племянницей. В ходе конфликта он нанёс родственницам ножевые ранения. От которых пожилая женщина скончалась на месте преступления, а её племянница, с причиненными ножевыми ранениями, смогла добраться до соседей и сообщить о совершенном преступлении. Благодаря своевременному оказанию медицинской помощи женщине удалось выжить.



Подозреваемый задержан. Возбуждены уголовные дела статьям убийство и покушение на убийство двух лиц, сообщили в Следственном Управлении СК РФ по Орловской области.