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В убийстве орловчанки подозревается внук

Преступление совершено в пятницу в селе Лаврово Орловского района.


4 сентября, в Орловской области, на приусадебном участке, по месту своего жительства, в селе Лаврово обнаружено тело престарелой местной жительницы с признаками насильственной смерти. 
 
По данным следствия, во время уборки картофеля, 30-летний подозреваемый поругался со своей бабушкой и её племянницей. В ходе конфликта он нанёс родственницам ножевые ранения. От которых пожилая женщина скончалась на месте преступления, а её племянница, с причиненными ножевыми ранениями, смогла добраться до соседей и сообщить о совершенном преступлении. Благодаря своевременному оказанию медицинской помощи женщине удалось выжить.
 
Подозреваемый задержан. Возбуждены уголовные дела статьям убийство и покушение на убийство двух лиц, сообщили в Следственном Управлении СК РФ по Орловской области.



Орловское Информбюро
12:08, 5 сентября 2020 года
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