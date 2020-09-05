На Орловщине началась прививочная кампания

Прививку против гриппа можно сделать бесплатно в бюджетных учреждениях здравоохранения области по месту жительства или работы, сообщили в Роспотребнадзоре.

В Орловскую область поступили первые противогриппозные вакцины : детская вакцина «Совигрипп» и вакцины «Флю-М» и «Совигрипп» для взрослых.



Орловское Управление Роспотребнадзора обращается к жителям своевременно позаботиться о своём здоровье, здоровье своих близких и сделать прививку до эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

По вопросам профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций консультацию можно получить в отделе эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области по телефонам: