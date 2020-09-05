На Орловщине началась прививочная кампания

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На Орловщине началась прививочная кампанияПрививку против гриппа можно сделать бесплатно в бюджетных учреждениях здравоохранения области по месту жительства или работы, сообщили в Роспотребнадзоре.
Орловское Управление Роспотребнадзора обращается к жителям своевременно позаботиться о своём здоровье, здоровье своих близких и сделать прививку до эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.
По вопросам профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций консультацию можно получить в отделе эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области по телефонам:
- 8 (486)2 42-91-82;
- 8 (486)2 42-37-75;
- 8 (486)2 41-53-11.
Орловское Информбюро
12:45, 5 сентября 2020 года