Изменения в ОГЭ на 2021 год В Рособрнадзоре объявили, что изменения в ОГЭ не коснутся только русского языка, географии и информатики.





Эксперты Федерального института педагогических измерений подготовили демоверсии для ОГЭ в 2021 году. Проекты документов, которые определяют порядок и содержание КИМ экзамена в 2021 году, опубликовал Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), разместив на сайте материалы по 14 предметам. Они проходят общественное и профессиональное обсуждение. В 2020 году из-за эпидемиологической ситуации ОГЭ проведён не был. Тем не менее, в проекты 2021 года уже внесён ряд изменений.

Основные изменения коснулись следующих предметов:

Так в ОГЭ по математике уменьшилось количество заданий за счёт объединения заданий 8 и 13. Задание 12 на работу с последовательностями и прогрессиями заменено на задание с практическим содержанием, направленное на проверку умения применять знания о последовательностях и прогрессиях в прикладных ситуациях. Теперь оно под номером 14.

Далее в ОГЭ по литературе изменили нумерацию заданий. Суммарное число заданий экзаменационной работы увеличилось с 4 до 5 за счёт нового задания, в котором необходимо проанализировать фрагмент предложенного произведения в заданном направлении. Фрагмент можно выбрать и самостоятельно.

Содержание ОГЭ по истории увеличено число заданий с 21 до 24. В работу включены три задания с кратким ответом (15, 16 и 17), нацеленные на проверку знаний по всеобщей истории (истории зарубежных стран). В заданиях ОГЭ по обществознанию сократили количество с краткими ответами с 14 до 13. При этом добавлено задание 5 с развернутым ответом на анализ визуальной информации.

В ОГЭ по иностранным языкам теперь будет 11 заданий с кратким ответом. В раздел заданий по письменной речи включили задание 35, предполагающее написание личного электронного письма в ответ на электронное письмо друга по переписке.

По биологии в ОГЭ количество заданий сократилось с 30 до 29.

В ОГЭ по физике к тексту физического содержания вместо двух заданий с выбором одного верного ответа предлагается одно задание на множественный выбор. Увеличилось число заданий с развернутым ответом: добавлена ещё одна качественная задача. В 2021 году задание 21 будет построено преимущественно на прогнозировании результатов опытов или интерпретации их результатов, а задания 22 – на практико-ориентированном контексте. Расширилось содержание заданий 17 (это экспериментальное задание на реальном оборудовании).

По химии в ОГЭ изменились несколько заданий. Так, в заданиях 2 (определение строения атома химического элемента и характеристика его положения в Периодической системе) и 3 (построение последовательности элементов с учётом закономерностей изменения свойств элементов по группам и периодам) требуется вписать в поле ответа цифровые значения, соответствующие условию задания. В заданиях 5 (виды химической связи), 8 (химические свойства простых веществ и оксидов) и 16 (чистые вещества, смеси, правила работы с веществами в лаборатории и в быту) требуется осуществить выбор двух ответов из предложенных в перечне 5 вариантов (множественный выбор ответа). В заданиях 4 (валентность, степень окисления) и 12 (признаки химических реакций) требуется установить соответствия между позициями двух множеств.

Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – КИМ уже существенно обновили для проведения ОГЭ в 2020 году. В них учитывался переход на проведение экзаменов по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования. Основной особенностью при этом стало усиление практического характера заданий. Кроме того, ввели и новые задания, которые нацелены на то, чтобы проверять навыки анализа информации, а также способность учащихся формулировать и аргументировать своё мнение, а также рассуждать на ряд тем.

Ранее в Рособрнадзоре сделали объявление об изменениях в ЕГЭ в 2021 году. Обязательного экзамена по иностранному языку не будет, а внутреннее содержание экзаменов по истории, русскому языку, литературе, биологии и информатике скорректировали.





Орловское Информбюро

14:01, 5 сентября 2020 года



