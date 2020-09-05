В Спасском-Лутовиново открылся «Охотничий фестиваль» Для гостей подготовлена насыщенная программа: выставка собак и трофеев, показательное выступление охотничьих птиц «Соколиная охота», кулинарный мастер-класс и тематическая игра.





Открыл фестиваль «Записки охотника» губернатор Орловской области Андрей Клычков. «Надеюсь, что охотничий фестиваль на Орловщине станет традиционным, – сказал Андрей Клычков. – Сегодня пристального внимания требует ряд важных вопросов отрасли, в частности, изменение в законодательстве об охоте, борьба с браконьерством и многие другие». Проблемы отрасли обсудили за межрегиональным круглым столом, в котором приняли участие специалисты из Калуги, а также почетный гость фестиваля, главный редактор журнала «Охота» Валерий Кузенков, сообщили в пресс-службе губернатора.







Орловское Информбюро

14:10, 5 сентября 2020 года



