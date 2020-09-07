Орел готовится принять Первенство ЦФО по бадминтону Последние приготовления ведут и спортсмены, и организаторы.





Соревнования пройдут с 11 до 14 сентября. Карантин ребята переживали активно: тренировались дома, участвовали во флеш-мобе. Когда разрешили перейти на улицу – с удовольствием тренировались на свежем воздухе. Три десятка орловцев составят команду на предстоящем турнире в пяти возрастных категориях. Всего в турнире примут участие полторы сотни человек из шести регионов России. Зрителей на этот яркий вид спорта, пока, не пустят. Играть можно будет без масок, но находится рядом с кортом нужно будет в них. За температурой и общим состоянием спортсменов проследят медики.



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Анастасия Дорохова

08:29, 7 сентября 2020 года



