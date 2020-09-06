В библиотеке им. Бунина в Орле возобновили работу читальные залы

Но, по новым правилам и с ограничениями.

Читатели должны быть в масках и перчатках. На входе - обязательные процедуры термометрии и дезинфекции рук. Сохраняется режим социальной дистанции. А сотрудники библиотеки вправе отказать в посещении читального зала, если в помещении уже много людей.

Остаются временно приостановленными проведение массовых мероприятий, буккроссинг, прием книг в дар библиотеке и открытый доступ к документам из фондов.