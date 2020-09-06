В библиотеке им. Бунина в Орле возобновили работу читальные залы

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В библиотеке им. Бунина в Орле возобновили работу читальные залыНо, по новым правилам и с ограничениями.
Читатели должны быть в масках и перчатках. На входе - обязательные процедуры термометрии и дезинфекции рук. Сохраняется режим социальной дистанции. А сотрудники библиотеки вправе отказать в посещении читального зала, если в помещении уже много людей.
Остаются временно приостановленными проведение массовых мероприятий, буккроссинг, прием книг в дар библиотеке и открытый доступ к документам из фондов.
График работы библиотеки:
- понедельник-четверг: 9:00 – 20:00;
- суббота, воскресенье: 10:00 – 18:00;
- пятница: выходной.
Надежда Невматулина
10:07, 6 сентября 2020 года