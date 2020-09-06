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В Орловской области ещё один человек скончался от коронавируса

Данные за 6 сентября опубликовал федеральный оперативный штаб.


За минувшие сутки в регионе выявлено 48 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровело 15 человек. Один заболевший скончался.

В настоящее время в Орловской области активно болеют 1407 человек. За все время наблюдений в регионе зафиксировано 7326 случаев COVID-19. Выздоровело 5808. Скончались – 111.

Данные по распространению коронавируса по районам Орловской области на 6 сентября представлены в инфографике:
 



Орловское Информбюро
11:23, 6 сентября 2020 года
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