У аграриев Орловщины большие планы Им уже есть чем похвалиться - намолочено 3 млн 434 тысячи тонн и показатель в 4 млн достичь удастся. Об этом рассказал руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области Сергей Борзенков.





- Уборочная кампания на финише. Чем могут похвастаться аграрии региона? - Уборка идет полным ходом. Но финиш будет гораздо позже, потому что у нас сейчас много культур, которых в регионе раньше не было. Кукурузное зерно, соя – эти культуры дают очень большой экономический эффект с точки зрения общего развития. В этом году у нас урожайность на шесть центнеров выше по сравнению с прошлым годом. Мы имеем все возможности, чтобы выйти на показатель в 4 миллиона тонн. - Как повлияли нестандартные погодные условия на работу аграриев? - Я всегда говорю, что необходимо быть готовыми ко всему. Сегодняшняя жизнь такова, что риски необходимо минимизировать вне зависимости от того, что творится за окном. Технологии, применяемые нашими аграриями сейчас в этом очень помогают. - Какую роль в жизни аграриев сейчас играют нацпроекты? - Нацпроекты поддерживают экспорт, а также делают лучше жизнь представителей малых форм хозяйствования.



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Юлия Опанасюк

13:15, 6 сентября 2020 года



