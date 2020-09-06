У аграриев Орловщины большие планы

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У аграриев Орловщины большие планыИм уже есть чем похвалиться - намолочено 3 млн 434 тысячи тонн и показатель в 4 млн достичь удастся. Об этом рассказал руководитель Департамента сельского хозяйства Орловской области Сергей Борзенков.
- Уборочная кампания на финише. Чем могут похвастаться аграрии региона?
- Уборка идет полным ходом. Но финиш будет гораздо позже, потому что у нас сейчас много культур, которых в регионе раньше не было. Кукурузное зерно, соя – эти культуры дают очень большой экономический эффект с точки зрения общего развития. В этом году у нас урожайность на шесть центнеров выше по сравнению с прошлым годом. Мы имеем все возможности, чтобы выйти на показатель в 4 миллиона тонн.
- Как повлияли нестандартные погодные условия на работу аграриев?
- Я всегда говорю, что необходимо быть готовыми ко всему. Сегодняшняя жизнь такова, что риски необходимо минимизировать вне зависимости от того, что творится за окном. Технологии, применяемые нашими аграриями сейчас в этом очень помогают.
- Какую роль в жизни аграриев сейчас играют нацпроекты?
- Нацпроекты поддерживают экспорт, а также делают лучше жизнь представителей малых форм хозяйствования.
Юлия Опанасюк
13:15, 6 сентября 2020 года