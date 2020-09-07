Двое пострадали в ДТП под Змиёвкой

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Двое пострадали в ДТП под ЗмиёвкойАвария произошла в минувшую субботу утром.
35-летний водитель BMW 320 потерял управление автомобилем и съехал в кювет с дальнейшим опрокидыванием машины. Инцидент произошел на 16 километре трассы «Змиевка-Глазуновка-Тросна». Автолюбитель и его пассажир с травмами доставлены в медучреждение.
За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 26 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы, один погиб – отмечено в сообщении регионального УГИБДД.
Артём Ежаков
10:24, 7 сентября 2020 года