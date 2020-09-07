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Андрей Клычков анонсировал новый ремонт

На этот раз речь идет о детской поликлинике №3.


Ранее во взрослом учреждении обновили входную группу.
На своей странице в соцсети Андрей Клычков отметил: «Преобразования коснутся вестибюльного пространства, блока регистратуры, санузлов, помещений для посетителей, в том числе зоны для детей. Планировка позволит более эффективно выстроить логистику потоков пациентов, выделить функциональные зоны. А яркие краски добавят позитива и хорошего настроения. В целом персоналу учреждения, родителям и детям будет значительно удобнее и комфортнее».

Работы на объекте уже начаты.
      
 
      




 
      


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Артём Ежаков
10:30, 7 сентября 2020 года
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