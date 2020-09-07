Пенсионерка попала под колеса иномарки в Орле Инцидент произошел утром в минувшую субботу.





Автолюбитель на «Хонде» допустил наезд на 70-летнюю женщину, которая переходила дорогу в необорудованном для этого месте. Авария случилась на Раздольной, 45. Женщина получила травмы, отпущена после оказания медпомощи.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 26 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы, один погиб – отмечено в сообщении регионального УГИБДД.





Артём Ежаков

10:40, 7 сентября 2020 года



