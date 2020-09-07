В аварии в Орловской области погиб мужчина Смертельное ДТП произошло в субботу вечером.





24-летний автолюбитель на ВАЗ 21140 двигался по дороге М-2 «Крым», на 450 километре которой не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. 29-летний пассажир отечественного автомобиля погиб на месте аварии.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 26 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы, 1 погиб – отмечено в сообщении регионального УГИБДД.













Артём Ежаков

10:50, 7 сентября 2020 года



