В Орловской области перевернулась фура с прицепом ДТП произошло вечером 5 сентября.





34-летний водитель КАМАЗа потерял управление грузовиком и съехал в кювет, где большегруз перевернулся. Инцидент произошел на втором километре трассы «Однолуки – Фатнево – Пальчиково». С полученными травмами водитель доставлен в медучреждение.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 26 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы, один погиб – отмечено в сообщении областного УГИБДД.





Артём Ежаков

10:55, 7 сентября 2020 года



