Коронавирус: 51 новый случай заражения в Орловской области Количество умерших не изменилось.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 7 сентября, на территории региона за весь период наблюдений зарегистрировано 7377 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, активно болеют 1444 жителей региона.



Всего болезнь победили 5 822 человека, за минувшие сутки это удалось сделать 14 орловцам. Число летальных исходов за сутки не поменялось и находится на отметке в 111 человек.





Артём Ежаков

10:54, 7 сентября 2020 года



