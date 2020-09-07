Велосипедист попал под грузовик возле Мценска ДТП произошло в субботу вечером.





56-летний водитель фуры «ДАФ» на подъезде к Мценску сбил 35-летнего мужчину на велосипеде. С травмами последний доставлен в медучреждение.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 26 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили травмы, один погиб – отмечено в сообщении областного УГИБДД.





Артём Ежаков

11:05, 7 сентября 2020 года



