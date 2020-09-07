Гостеприимство обернулось для орловца кражей После визита женщин у него пропало 70 000 рублей.





Одна из них, увидев, что мужчина отвлекся на разговор с другой гостьей, перевела деньги со счета потерпевшего через банковское приложение его мобильного телефона. Знакомого, которому она перечислила средства, женщина попросила обналичить эту сумму и передать ей.



Полицейские установили виновницу и возбудили в её отношении уголовное дело о краже. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде – отмечено в сообщении регионального УМВД.





Артём Ежаков

11:25, 7 сентября 2020 года



