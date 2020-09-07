Чистоту парков и скверов Орла обеспечит новый подрядчик Он получил контракт на уборку 56 территорий.





Стоимость работ оценена примерно в 3 миллиона рублей. Рабочие займутся уборкой дорожек и тротуаров, урн и газонов.



Стрижка последних тоже включена в перечень обязанностей.



Частота уборки определена популярностью этих объектов у жителей. К примеру, работы на бульваре Победы или сквере Танкистов будут проводиться чаще.



Как отмечает сайт городской администрации, контракт заключен на два месяца.





Артём Ежаков

12:15, 7 сентября 2020 года



