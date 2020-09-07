Чистоту парков и скверов Орла обеспечит новый подрядчик

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Чистоту парков и скверов Орла обеспечит новый подрядчикОн получил контракт на уборку 56 территорий.
Стоимость работ оценена примерно в 3 миллиона рублей. Рабочие займутся уборкой дорожек и тротуаров, урн и газонов.
Стрижка последних тоже включена в перечень обязанностей.
Частота уборки определена популярностью этих объектов у жителей. К примеру, работы на бульваре Победы или сквере Танкистов будут проводиться чаще.
Как отмечает сайт городской администрации, контракт заключен на два месяца.
Артём Ежаков
12:15, 7 сентября 2020 года