Коронавирус: карта распространения по районам Орловщины Все заболевшие находятся под наблюдением регионального Роспотребнадзора и областного Департамента здравоохранения.





В данный момент COVID-19 обнаружен у 3612 жителей Орла, 836 зараженных – в Орловском районе, 620 – в городе Мценске и Мценском районе, 319 – в Ливнах, 275 – в Урицком районе, 207 – в Болховском районе, по 136 – в Новодеревеньковском и Дмитровском районах, 131 − в Ливенском районе, 108 – в Хотынецком районе, 91 – в Кромском районе, 87 − в Свердловском районе, 84 − в Верховском районе, 85 – в Покровском районе, 81 – в Новосильском районе, 74 – в Малоархангельском районе, 71 – в Глазуновском районе, 68 – в Шаблыкинском районе, 64 – в Должанском районе, по 61 – в Знаменском и Залегощенском районах, 46 – в Колпнянском районе, 45 – в Троснянском районе, 36 – в Сосковском районе, 22 − в Краснозоренском районе, 21 – в Корсаковском районе – отмечено в сообщении информационного сайта областной администрации.













Артём Ежаков

12:08, 7 сентября 2020 года



