В Орловском регионе осталось три массовых очага коронавируса Областная психиатрическая больница снята с наблюдения.





За последние две недели там не заболело ни одного человека. Остаются под контролем специалистов больница имени Н. А. Семашко, Орловская областная клиническая больница и Богдановский дом-интернат для престарелых и инвалидов – в них болеет 722 человека.



За весь период пандемии выявлено 712 очагов коронавируса с 2262 больными. За прошлую неделю был зарегистрирован 41 такой эпицентр с 85 инфицированными – отмечено в сообщении портала областной администрации.





Артём Ежаков

12:25, 7 сентября 2020 года



