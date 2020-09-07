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В Орловском регионе осталось три массовых очага коронавируса

Областная психиатрическая больница снята с наблюдения.


За последние две недели там не заболело ни одного человека. Остаются под контролем специалистов больница имени Н. А. Семашко, Орловская областная клиническая больница и Богдановский дом-интернат для престарелых и инвалидов – в них болеет 722 человека.

За весь период пандемии выявлено 712 очагов коронавируса с 2262 больными. За прошлую неделю был зарегистрирован 41 такой эпицентр с 85 инфицированными – отмечено в сообщении портала областной администрации.


Артём Ежаков
12:25, 7 сентября 2020 года
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