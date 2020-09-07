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Андрей Клычков оценил ремонт в Орловском районе

Внимание губернатора было уделено работам на дорогах и общественных территориях.


Практически весь маршрут рабочей поездки губернатора в Орловский район пролегал по новым дорогам. Муниципалитет первый в этом году выполнил весь объём ремонтных работ. Более того, подрядчики взялись уже за объекты 2021 года. 
 
По итогам 2020 года километраж отремонтированных дорог составит 25 километров, а финансирование этих работ превысит четверть миллиарда рублей. Примерно столько же будет вложено в строительство моста через Оку между деревнями Тайное и Касьяновка. Согласно проекту, который уже прошёл госэкспертизу, длина переправы составит более 140 метров.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сметная стоимость чуть больше 230 миллионов рублей. Сейчас стоит задача получения финансирования. Департамент строительства сейчас должен подготовить документы для того, чтобы отработать с Росавтодором для выделения средств».
 
Также губернатор побывал в нескольких дворах, где сейчас завершается ремонт. О благоустройстве жители Паюсово попросили главу региона два месяца назад. Территорию было решено привести в порядок в рамках муниципальной программы, за счёт бюджета района. Далее, как отметил Андрей Клычков, ответственность за двор лежит на жителях.
 
Юлия Ревкова, начальник управления ЖКХ администрации Орловского района: «Проведены работы по благоустройству дворовых территорий, обустройство пешеходных тротуаров, дворовых проездов, благоустройство придомовой территории. Также в рамках этой программы мы благоустраиваем общественное пространство - были проведены работы по обустройству современной спорти вной игровой площадки. Все работы подрядчик проводит в соответствии с контрактом, цена 21 миллион 300 тысяч рублей».
 
Всего же в этом году на благоустройство дворов и общественных территорий в Орловском районе из бюджетов 3 уровней было выделено 63 с половиной миллиона рублей. В следующем году власти планируют обустроить ещё 10 дворов и 4 общественные территории.


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Антон Киселёв
12:33, 7 сентября 2020 года
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