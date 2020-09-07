В Орловской области пролистали «Записки охотника»

Фестиваль древнего промысла принял музей-заповедник «Спасское-Лутовиново».

Театрализованное открытие фестиваля взяли на себя опытные охотники Иван Тургенев и Афанасий Фет. Продолжил программу муниципальный ансамбль «Славица». Нашлось на фестивале и занятие для детей. Специально для них организованы мастер-классы, квесты, многоборье, в котором каждый может почувствовать себя самым метким и быстрым. А еще посмотреть, как их сверстники ловко держатся на лошади.

Почетным гостем фестиваля стал редактор журнала «Охота» Валерий Кузенков. Он провел круглый стол для участников деловой программы, где обсудили вопросы предстоящих изменений правил охоты и создание в области общественного охотничьего Совета. А также затронули проблемы, которых в отрасли немало.

Валерий Кузенков, главный редактор журнала «Охота»: «Мы не за убийство, как многие думают, мы за добычу и рациональное использование. К сожалению, огромная проблема, что сегодня мало кто видит, что охота — это экономика, занятость населения и освоение отдаленных территорий нашей Родины».

На фестивале побывал и губернатор Орловской области, тоже, как оказалось, охотник со стажем.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Без охоты жить не могу, люблю, но сегодня важные вопросы поднимаются для того, чтобы охотится нужно сохранять и приумножать, нужно сохранять богатства природы».

Театрализованное начало праздника имело и свое продолжение, среди гостей фестиваля были господа и дамы тургеневских времен, да и сам хозяин имения, появлялся на разных площадках.

Еще можно было попробовать густой и ароматной шурпы на дикой утке, прогуляться по сувенирной ярмарке, поаплодировать показательным выступлениям наездников в конкуре и вольтижировке, побывать на выставке трофеев, послушать знаменитые охотничьи байки, которые стали гвоздем программы.

Лучшие в своем классе охотничьи собаки получили судейское признание и награды. А все, кто побывал здесь - огромное удовольствие, сотни фото на память и непередаваемое настроение.