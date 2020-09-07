В Орловской области растет заболеваемость внебольничной пневмонией За прошлую неделю показатель вырос на 8,4%.





Из 257 человек с таким воспалением легким у 97 её спровоцировал коронавирус. От общего числа больных COVID-19 внебольничная пневмония отмечена у 20% зараженных.



По информации пресс-службы областной администрации, всего с начала года она выявлена у более чем 5 000 орловцев, что в два раза больше прошлогоднего показателя. У полутора тысяч больных её вызвал коронавирус. Почти 6% от этого числа требуется поддержка органов дыхания, у остальных воспаление проходит в средней степени тяжести.





Артём Ежаков

12:55, 7 сентября 2020 года



