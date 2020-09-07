Осень напомнит орловцам о своих правах Спасатели предупреждают о грядущей плохой погоде.





Региональное МЧС отмечает: «По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 7 сентября по 21 час 8 сентября на территории области облачно с прояснениями. Ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер ночью южный 6-11 с переходом на северо-западный ночью 8-13, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11°С…+16°С, днём +16°С…+21°С.».





Артём Ежаков

14:03, 7 сентября 2020 года



