На облагораживание Орловской области в следующем году потратят больше денег Для этого губернатор региона выделил на 30 миллионов больше, чем планировалось ранее.





Дорожный фонд был увеличен до 180 миллионов рублей. Работы будут проведены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».



В данный момент муниципальные образования области завершают работы над проектной документацией и готовятся к конкурсным процедурам в рамках работ в 2021 году.



Как отмечено на сайте областной администрации, до 2024 года благоустройству подвергнется 165 общественных и 450 дворовых территорий региона.





Артём Ежаков

14:10, 7 сентября 2020 года



