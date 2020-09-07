Орловские нумизматы могут пополнить свои коллекции Буниным Центробанк отчеканил 3 000 монет с изображением писателя-орловца.





Памятная монета входит в коллекцию «Выдающиеся личности России». Двухрублевая монета в драгоценном металле весит 15,55 граммов и выполнена из серебряного сплава 925 пробы.

Официально она называется «Писатель И.А. Бунин, к 150-летию со дня рождения».



На оборотной стороне монеты изображен рельефный портрет писателя на фоне деревьев. Также присутствует факсимиле подписи писателя и годы жизни.





Артём Ежаков

14:30, 7 сентября 2020 года



