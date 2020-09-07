Правительство региона рассказало о трудоустройстве орловцев Обсудили региональную программу «Содействие занятости населения Орловской области».





В этом году более 200 человек получили работу благодаря ярмаркам вакансий, столько же оказались заняты на оплачиваемых общественных работах. Из временно трудоустроенных 93 орловцев большинство остались трудиться на постоянной основе.



К августу более 120 безработных получили помощь для самозанятых. Полсотни орловцев стали предпринимателями, почти всем из ним помогли единоразовой выплатой на организацию бизнеса или оформление нужных документов.



Как отмечает региональный информационный портал, более 700 граждан получили основное или дополнительное профессиональное обучение.





Артём Ежаков

14:39, 7 сентября 2020 года



