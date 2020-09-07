Шпаргалка обошлась орловской выпускнице в 3 000 рублей И удалением с ЕГЭ по русскому языку.





Решение о штрафе вынес мировой судья в Заводском районе Орла. В день проведения экзамена девушка обронила тематические справочные материалы.



На заседании школьница частично согласилась с обвинением. Она настаивала, что шпаргалку использовала для повторения изученного, но переволновалась и не оставила её до входа в аудиторию.



Вердиктом судьи девушка была признана виновной и получила озвученный штраф. Приговор еще не вступил в законную силу – отмечено в сообщении пресс-службы Заводского районного суда.





Артём Ежаков

15:25, 7 сентября 2020 года



